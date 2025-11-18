Полицейские раскрыли 43 преступления в рамках операции «Правопорядок» на Кубани

Правоохранители совместно с представителями казачьих дружин и активистами провели в Краснодарском крае оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на профилактику и пресечение преступлений, административных правонарушений.

Сотрудники полиции в рамках операции «Правопорядок» проверили 4,6 тыс. квартир и частных домов, а также гостиниц, хостелов, строек и промышленных зон. За это время раскрыли 43 преступления и пресекли 1 тыс. 61 правонарушение. Из незаконного оборота изъяли более 2,5 тыс. литров спирта, свыше 4,5 тыс. единиц безакцизной табачной продукции. Было задержано 14 лиц, находящихся в розыске и разыскан один без вести пропавший. Поймали 190 детей, которые после 22:00 были не дома.

Оперативно-профилактические мероприятия на территории Кубани продолжаются. Операция проходит каждые выходные, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

