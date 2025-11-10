Лучших сотрудников органов внутренних дел наградили в Краснодаре

В России 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником полицейских поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

В декабре прошлого года капитан полиции Радиф Мавлютов, возвращаясь с вызова на участок, заметил пожар в одном из домов станицы Холмской и, не раздумывая, бросился спасать женщину, которая оказалась в оковах огня. Она запаниковала и не смогла самостоятельно выйти на улицу. За рамками своих обязанностей Радиф незамедлительно разбил окно, помог выбраться женщине, а затем еще несколько раз возвращался в задымленное здание, чтобы вынести ящик с десятью цыплятами, кошку и документы.



«В такой ситуации никто не задумывается. Первая цель — помочь человеку. У меня родственники, близкие работают в полиции, поэтому у меня выбор не стоял. Думаю, это мое призвание», — делится капитан полиции, участковый уполномоченный ОМВД России по Абинскому району Радиф Мавлютов.

За героический поступок по результатам одноименного конкурса Радифу Мавлютову вручили медаль «За спасение погибавших». Вместе с ним 10 ноября десятки полицейских получили вневедомственные награды в День сотрудника органов внутренних дел.

В церемонии приняли участие начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Олег Агарков, губернатор Вениамин Кондратьев, а также председатель ЗСК Юрий Бурлачко, начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк, прокурор края Сергей Табельский и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

«Сегодня отмечаем День полиции. Это праздник мужества и чести, людей, посвятивших себя благородному делу. Мы стоим на страже, даем отпор криминалу, защищаем достоинство граждан», — говорит Олег Агарков.

Особенно непросто обеспечивать общественный порядок в таком большом регионе, как Краснодарский край. Губернатор отметил, что от слаженной работы правоохранителей зависит безопасность каждого жителя и гостя края.

«Я хотел бы поблагодарить вас за безопасный край, за общественный порядок на нашей Кубани, за правопорядок в огромном-огромном крае. Сегодня это видят и жители нашего края, и отдыхающие», — отмечает Кондратьев.

«День полиции — это возможность еще раз подчеркнуть значимость работы правоохранителей. Хочу сказать вам спасибо за вашу верность долгу, мужество, стойкость, профессионализм», — подчеркивает Бурлачко.

Стабильность и благополучие края — результат ежедневного труда полицейских. В безопасный регион выгодно вкладываться, инвесторы приходят туда, где строго соблюдают закон, уверен губернатор.

«В основе благополучия жителей нашего края и отдыхающих всегда находится безопасность. Благодаря вам регион безопасный и стабильный, продолжает развиваться, в том числе экономически, потому что в край, где нет правопорядка, никакие инвестиции вкладываться не будут», — отмечает губернатор.

Кубанские блюстители закона ежедневно борются с криминалом. С начала года сотрудники полиции края раскрыли более 24 тыс. преступлений, свыше 1,5 тыс. из них совершены в предыдущие годы. В структуре противоправных деяний снижается число краж, разбоев. Губернатор отметил, что это результат упорной работы по недопущению правонарушений.

«Результаты во всем: и в борьбе с организованной преступностью, и с нелегальной миграцией, и с коррупцией, и с экстремизмом, и с распространением наркотиков. В этом году уровень преступности в крае снизился на 15%. Это результат вашего труда», — подчеркивает глава края.

За образцовое выполнение обязанностей и большой вклад в укрепление законности и порядка в Краснодарском крае губернатор лично вручил благодарности. Среди отличившихся — сержант полиции Степан Кваш из станицы Динской. Ему всего 24 года, но он уже добился успехов в службе.

«Пришел в полицию по зову сердца. Хотел работать в структуре — и вот моя мечта свершилась. Это первая моя благодарность, надеюсь, не последняя. Буду дальше стараться служить своей Родине», — говорит сержант полиции, водитель отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Динскому району Степан Кваш.

Ни одно мероприятие муниципального или даже федерального уровня не обходится без сотрудников органов внутренних дел. Под их чутким надзором в этом году в крае достойно отметили 80-летие Великой Победы, День России, а также провели день единого голосования.

