Полицейские проверят информацию об издевательствах над кошками в Краснодарском крае

По данным полиции, в Telegram-каналах была опубликована информация о том, что неизвестная девушка публикует в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлено издевательство над животными.

«В дежурную часть Управления МВД по Краснодару поступило 9 сообщений от граждан с просьбой разобраться в ситуации. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов его действий», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что по окончанию разбирательства будет принято законное процессуальное решение.

Также делом заинтересовались в прокуратуре.

«Установлено, что в одной из социальных сетей гражданка публикует видео издевательств над животными, а также выкладывает для подписчиков опросы какие дальнейшие садистические действия ей произвести с питомцами. Для установления фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов ее действий ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводится проверка, в том числе на предмет наличия в действиях лица признаков преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Ход и результаты проверки в ведомстве взяли под контроль.

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