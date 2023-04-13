Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Полицейские проверят информацию об издевательствах над кошками в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-proveryat-informatsiyu-ob-izdevatelstvah-nad-koshkami-v-krasnodarskom-krae
Полицейские проверят информацию об издевательствах над кошками в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

По данным полиции, в Telegram-каналах была опубликована информация о том, что неизвестная девушка публикует в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлено издевательство над животными.

«В дежурную часть Управления МВД по Краснодару поступило 9 сообщений от граждан с просьбой разобраться в ситуации. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов его действий», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что по окончанию разбирательства будет принято законное процессуальное решение.

Также делом заинтересовались в прокуратуре.

«Установлено, что в одной из социальных сетей гражданка публикует видео издевательств над животными, а также выкладывает для подписчиков опросы какие дальнейшие садистические действия ей произвести с питомцами. Для установления фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов ее действий ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводится проверка, в том числе на предмет наличия в действиях лица признаков преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Ход и результаты проверки в ведомстве взяли под контроль.

Читайте  также: полиция проверит информацию о велосипедисте, напавшем на собаку в центре Краснодара.

Статьи
Почему дрожат руки: когда обратить внимание на тремор
Почему дрожат руки: когда обратить внимание на тремор
Как определить ребенка в детский сад: список документов, сроки
Как определить ребенка в детский сад: список документов, сроки
Как подружиться с коллегами и поладить с начальством на работе
Как подружиться с коллегами и поладить с начальством на работе
Какова вероятность смерти от ветрянки у взрослого?
Какова вероятность смерти от ветрянки у взрослого?
Что посмотреть в выходные: пять новых российских сериалов и фильмов 2023 года
Что посмотреть в выходные: пять новых российских сериалов и фильмов 2023 года
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  2. Мужчина получил ожоги в результате хлопка с пожаром в магазине Геленджика
  3. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России
  6. В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях