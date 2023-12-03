Полицейские провели беседу с жителем Сочи, избившим сына ремнем возле школы

Инцидент произошел в декабре возле гимназии № 6 в Сочи.

Полиция провела проверку, личность отца, который таким образом воспитывал ребенка, установили. Мужчину вызвали в отделение полиции микрорайона Макаренко. Там он написал объяснение по факту произошедшего.

«Также с ним была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения в дальнейшем», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

На видеозаписи, прикрепленной к публикации, мужчина извиняется перед жителями Сочи за «недопустимое поведение в воспитательных целях».

«Ошибку свою признаю и очень сильно раскаиваюсь. Впредь обязуюсь ничего подобного не совершать», — сказал мужчина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись запечатлела, как мужчина бежит за подростком по школьному стадиону и бьет его ремнем. После того, как мальчик упал, мужчина продолжил бить его ремнем и пнул ногой.