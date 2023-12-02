Мужчина избил ремнем мальчика возле гимназии в Сочи

Инцидент произошел в декабре возле гимназии № 6 в Сочи.

Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как бородатый мужчина бежит за подростком по школьному стадиону и бьет его ремнем. В какой-то момент мальчик падает, мужчина подходит к нему и продолжает наносить удары ремнем, а также пинает ребенка ногой. По словам охранника школы, мальчик приходится мужчине сыном.

В полиции уже обратили внимание на этот инцидент. Личность мужчины установили.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, автор которой сообщает о причинении телесных повреждений ребенку. По факту публикации в отделе полиции Центрального района УВД по Сочи зарегистрирован материал. В ходе проверки сотрудники полиции установили личность мужчины на видео. В ближайшее время он даст объяснение по факту инцидента», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

В ведомстве добавили, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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