На избившего 10-летнего мальчика мужчину завели уголовное дело в Краснодаре

Мужчина избил ребенка 1 ноября на улице Тепличной в Краснодаре. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия.

По данным следствия, вечером во дворе многоэтажки мужчина сделал замечание 10-летнему мальчику. Получив ответ, показавшийся ему грубым, 34-летний мужчина избил ребенка и скрылся. На подозреваемого по результатам проверки завели уголовное дело. Личность мужчины установили в кратчайшие сроки, его задержали. В ходе допроса он признал свою вину и сообщил об обстоятельствах произошедшего.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

Председателю СК РФ предоставили доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем главы следственного управления СКР по краю Андрея Маслова. Сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил 10-летнего мальчика за то, что тот стучал в окна цокольного этажа.