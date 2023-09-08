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Полицейские помогли довезти в больницу в Сочи парня с приступом удушья

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-pomogli-dovezti-v-bolnitsu-v-sochi-parnya-s-pristupom-udushya
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На улице Ленина в Адлерском районе Сочи к сотрудникам полиции обратился мужчина. Он рассказал, что его 18-летний сын задыхается из-за приступа астмы.

Мужчина просил помочь как можно скорее доставить парня в больницу. Полицейские пересадили молодого человека в служебный автомобиль. Включив проблесковые маячки и спецсигналы, они незамедлительно доставили его в ближайшую больницу.

В настоящее время жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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