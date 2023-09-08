Полицейские помогли довезти в больницу в Сочи парня с приступом удушья

На улице Ленина в Адлерском районе Сочи к сотрудникам полиции обратился мужчина. Он рассказал, что его 18-летний сын задыхается из-за приступа астмы.

Мужчина просил помочь как можно скорее доставить парня в больницу. Полицейские пересадили молодого человека в служебный автомобиль. Включив проблесковые маячки и спецсигналы, они незамедлительно доставили его в ближайшую больницу.

В настоящее время жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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