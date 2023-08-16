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Следователь из Санкт-Петербурга спас тонущую девочку в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sledovatel-iz-sankt-peterburga-spas-tonushhuyu-devochku-v-krasnodarskom-krae
Следователь из Санкт-Петербурга спас тонущую девочку в Краснодарском крае
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Пятилетняя девочка едва не утонула в бассейне на территории отеля в поселке Кучугуры Темрюкского района.

Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отправился на Кубань в отпуск. Он был на первом этаже гостиницы, когда подбежала его дочь и рассказала, что маленькая девочка упала в бассейн и тонет.

Мужчина прямо в одежде прыгнул в воду, вытащил девочку из воды и оказал ей первую помощь — пострадавшая не дышала. Когда ребенок пришел в себя, на место прибыли сотрудники скорой помощи и отвезли его в больницу. Спустя несколько дней девочку выписали.

Установили, что родители в этот момент проходили регистрацию в отеле, а старшего сына оставили присматривать за дочерью, но тот ненадолго отвлекся.

«Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям следователя ситуация разрешилась благополучно, трагедии удалось избежать. Родители девочки сердечно поблагодарили спасителя их дочери», — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк «МВД Медиа».

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