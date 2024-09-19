Полицейские открыли стрельбу по колесам «семерки» во время погони в Апшеронске

В Апшеронске во время патрулирования на улице Ворошилова инспекторы ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого грубо нарушал правила.

Водитель «семерки» не остановился по требованию полицейских, он опасно маневрировал на большой скорости и создавал аварийные ситуации на дороге. Полицейские включили спецсигналы на патрульном автомобиле и начали преследовать нарушителя.

Водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке. В хуторе Калинин полицейские по громкоговорителю предупредили нарушителя о том, что будут стрелять. Инспектор произвел предупредительный выстрел в безопасном направлении, а после этого несколько раз выстрелил по колесам преследуемой машины.

В результате автомобиль остановился на одной из улиц в поселке Ерик. За рулем машины был 23-летний житель станицы Кубанской. По внешним признакам он был пьян, однако от медосвидетельствования он отказался, а при задержании оказал сопротивление правоохранителям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водителя и пассажира задержали и доставили в отдел полиции. В отношении водителя составили семь административных протоколов. Пассажира автомобиля привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Суд назначил каждому по 10 суток административного ареста. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

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