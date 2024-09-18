Находящегося в розыске наркозакладчика задержали во время погони на Кубани

В Славянске-на-Кубани госавтоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2110, который числится в угоне.

Полицейские попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал требование остановиться. Началась погоня, к которой присоединился второй экипаж ДПС. В результате преследования автомобиль блокировали на улице Стаханова. Водитель и пассажир пытались скрыться, а при задержании —оказали сопротивление.

За рулем угнанной «десятки» был 27-летний житель поселка Ильского. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске по делу о распространении наркотиков в Красноармейском районе. По внешним признакам, злоумышленник находился в состоянии опьянения, от медосвидетельствования он отказался.

В отношении водителя составили протоколы об административных правонарушениях по трем статьям. В ближайшее время задержанного передадут инициатору розыска. Пассажира привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию полицейских.

Автомобиль поместили на штрафстоянку в Славянске-на-Кубани. Полицейские устанавливают, причастен ли задержанный к угону машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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