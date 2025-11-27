Полицейские нашли подростка, запускавшего фейерверк возле мемориала в Сочи

После того, как в соцсетях появилось видео с подростком, запускавшим фейерверк, полиция провела проверку. Были установлены личности всех подростков, участвовавших в съемках этого видео.

Всех участников инцидента вместе с родителями вызвали в отдел полиции для разбирательства.

«В ходе проверки установлено, что 16-летний сочинец, который запускал фейерверк, не целился в скульптурную композицию. Данные с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» это подтвердили», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники по делам несовершеннолетних составили административный протокол за мелкое хулиганство. С подростками провели профилактическую беседу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на опубликованном видео молодой человек с пиротехникой в руках стреляет в разные стороны в парке Победы в Адлере — в сторону памятника, в воздух и себе под ноги. Между выстрелами парень смеется и смотрит куда-то за спину.

Подпишись, здесь всегда интересно.