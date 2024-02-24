Полицейские Краснодара задержали пьяного водителя и его агрессивную жену

Днем 24 мая в соцсетях и мессенджерах появилась информация о задержании агрессивной пары на улице Краеведа Соловьева.

В краснодарских пабликах сообщали, что мужчина и женщина напали на сотрудника ДПС.

Оказалось, что водитель отечественного автомобиля наехал на бордюр. Инспекторы стали проверять машину и обнаружили, что водитель по внешним признакам был пьян. Когда мужчину хотели задержать, он и его супруга отказались повиноваться законным требованиям сотрудников полиции.

Мужчина попытался скрыться с места происшествия, а женщина вела себя агрессивно. Однако информация об избиении или нападении на сотрудника полиции не соответствует действительности.

В отношении женщины составлен административный протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. А в отношении мужчины к такому же протоколу добавили материал об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

«Мужчине и женщине грозит административный арест сроком до 15 суток. Сейчас они задержаны. Их доставят в суд, где определят меру наказания», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Кроме того, машину пьяного водителя отправят на штрафстоянку, так как у него не было нее документов. За вождение в состоянии опьянения ему грозит от полутора до двух лет лишения водительского удостоверения и штраф в размере 30 тыс. рублей.

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