Полицейские изъяли сову у нелегального фотографа в Сочи

Полиция города-курорта пресекла незаконную деятельность приезжего фотографа, предлагавшего туристам фотосессии с хищной птицей без необходимых разрешений и документов.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства выявили факт незаконной коммерческой деятельности на смотровой площадке села Монастырь, где 35-летний приезжий предлагал туристам фотосессии с совой.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина не имел статуса индивидуального предпринимателя, у него отсутствовало разрешение на коммерческую деятельность, а также не было необходимых документов на содержание хищной птицы.

Правоохранители изъяли реквизит нарушителя и составили в отношении него два административных материала за незаконное предпринимательство и самоуправство, сообщает официальный Telegram-канал УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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