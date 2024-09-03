Полицейские изъяли 7 мотоскутеров у школьников в Крымском районе

Сотрудники Госавтоинспекции совместно полицейскими провели в Крымском районе рейд для пресечения нарушений ПДД.

Правоохранители пресекли 11 нарушений правил дорожного движения. В отношении нарушителей составили протоколы за управление без водительских прав, за выезд на встречную полосу и за невыполнение водителем требований о прохождении медосвидетельствования.

Также пресекли 10 правонарушений водителями мототранспорта, из них 8 водителей не имели прав, 2 отказались от прохождения. В трех случаях выявили факты управления мототранспортом подростками. В результате 7 мотоскутеров изъяли и поместили на спецстоянку.

С каждым подростком и родителями провели профилактические беседы о недопущении нарушений ПДД, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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