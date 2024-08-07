Подросток на мотоцикле врезался в корову и погиб в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 6 августа около 22:20 в поселке Нефтегорск Апшеронского района.

Предварительно, 18-летний водитель кроссового мотоцикла ехал на большой скорости по улице Советской, не справился с управлением и влетел в корову, которая была на проезжей части.

В результате ДТП молодой человек скончался от полученных травм в реанимационном отделении Апшеронской ЦРБ.

В Госавтоинспекции Апшеронского района сообщили, что у погибшего парня не было прав на управление мототранспортом, пишет газета «Апшеронский рабочий» в Telegram.

Читайте также: молодой водитель иномарки разбился насмерть об ограждение в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 7 августа около 5:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе.