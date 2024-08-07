Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Молодой водитель иномарки разбился насмерть об ограждение в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodoj-voditel-inomarki-razbilsya-nasmert-ob-ograzhdenie-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Молодой водитель иномарки разбился насмерть об ограждение в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 7 августа около 5:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе.

Предварительно, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra ехал в сторону Ростова-на-Дону и при перестроении с правой полосы не справился с управлением. Он на большой скорости врезался в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП молодой человек погиб на месте от полученных травм.

По факту смертельной аварии проводят проверку. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

После столкновения запчасти от разбитой иномарки повредили два автомобиля, один из которых автобус, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: перевернувшийся грузовик парализовал движение на трассе под Геленджиком. Авария произошла 7 августа около 8:00 на Михайловском перевале на федеральной трассе М-4 «Дон».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях