Молодой водитель иномарки разбился насмерть об ограждение в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 7 августа около 5:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе.

Предварительно, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra ехал в сторону Ростова-на-Дону и при перестроении с правой полосы не справился с управлением. Он на большой скорости врезался в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП молодой человек погиб на месте от полученных травм.

По факту смертельной аварии проводят проверку. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

После столкновения запчасти от разбитой иномарки повредили два автомобиля, один из которых автобус, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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