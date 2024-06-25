Полицейские из Краснодара задержали москвича, задолжавшего 90 млн рублей

В отдел полиции Прикубанского округа УМВД России по Краснодару с сообщением о мошенничестве обратился местный житель.

По данным следствия, потерпевший несколько лет назад одолжил знакомому 90 млн рублей, которые тот так и не вернул. Сперва должник предлагал закрыть финансовое обязательство, передав взамен несколько участков земли в Московской области, но затем он перестал выходить на связь.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках служебной командировки в Москву сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции по подозрению в мошенничестве задержали 56-летнего жителя столицы и доставили в краевой центр. Злоумышленник сообщил, что уже потратил взятые в долг деньги на личные нужды.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

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