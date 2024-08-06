Полицейские ищут таксиста, напавшего на мужчину во дворе дома в Новороссийске

Инцидент произошел ночью 4 августа во дворе ЖК «Арена» на улице Котанова ― проспекте Дзержинского.

О конфликте в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, таксист на высокой скорости объезжал ремонт дороги и едва не сбил детей. Очевидцы сделали водителю замечание, после этого завязался конфликт, который перерос в потасовку. Во время потасовки один из жильцов многоэтажки получил травмы.

На информацию в соцсетях обратили внимание в полиции. К правоохранителям заявлений от пострадавших в драке не поступало.

«По сведениям, изложенным в публикации, материал зарегистрирован в отделе полиции Южного района УМВД России по Новороссийску. Полицейские установят обстоятельства произошедшего и личности участников», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

По факту конфликта между водителем и местными жителями на проезжей части в одном из ЖК Новороссийска следственный отдел по Новороссийску начал проводить доследственную проверку, в рамках которой установят личности всех участников инцидента и все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске вечером 5 августа едва не сбивший детей лихач устроил драку с местными жителями.