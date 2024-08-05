Едва не сбивший детей лихач устроил драку в Новороссийске

Конфликт произошел ночью 4 августа во дворе одного из ЖК на улице Котанова ― проспекте Дзержинского.

Водитель на высокой скорости объезжал ремонт дороги, из-за чего едва не сбил детей. Местные жители попытались ему напомнить о скоростном лимите в жилой зоне, после чего началась драка. Жильцы ЖК уже обратились в полицию.

Читайте также: водитель иномарки и курьер на мотоцикле устроили драку на дороге в Краснодаре.