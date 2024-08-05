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Едва не сбивший детей лихач устроил драку в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/edva-ne-sbivshij-detej-lihach-ustroil-draku-v-novorossijske
Фото t.me/nvrsk_road

Конфликт произошел ночью 4 августа во дворе одного из ЖК на улице Котанова ― проспекте Дзержинского.

Водитель на высокой скорости объезжал ремонт дороги, из-за чего едва не сбил детей. Местные жители попытались ему напомнить о скоростном лимите в жилой зоне, после чего началась драка. Жильцы ЖК уже обратились в полицию.

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