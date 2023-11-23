Политолог предложил установить минимально допустимый размер шрифта на продуктах

Письмо с такой инициативой поступило главе Минпромторга Денису Мантурову.

По мнению политолога, директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, россияне в магазинах регулярно сталкиваются с просьбами других посетителей помочь им прочесть ту или иную информацию на упаковках, так как шрифт на упаковках товаров бывает очень мелким. Производители продуктов питания используют настолько мелкий шрифт, что даже покупатели с хорошим зрением не могут его прочесть.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, противопоказания, дата изготовления и срок годности, контакт для претензий покупателей и т. п.), размещаемой на розничной таре (упаковке) продовольственной продукции», — цитирует обращение политолога RT.

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