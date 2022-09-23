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Политолог Геннадий Подлесный: став гражданами РФ, жители освобожденных территорий получат защиту

Политика
23.09.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/politolog-gennadij-podlesnyj-stav-grazhdanami-rf-zhiteli-osvobozhdennyh-territorij-poluchat-zashhitu
Видео канала «Кубань 24»

По словам политологов, голосование на референдумах позволит жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получить определенность и уверенность в будущем.

«Самый главный вопрос — это определенность дальнейшего поведения, связанного с тем, что, став гражданами Российской Федерации, они все получат права, как и все остальные граждане РФ, и главное — защиту большого, мощного и ядерного государства», — сказал президент Центра прикладной политологии и социологии Краснодарского края Геннадий Подлесный.

«Все позитивно относятся, это видно. Люди помогают нам, встречают нас, всячески оказывают помощь. Люди, которые там находятся, которые сейчас будут голосовать, я думаю, 27 числа выдохнут и скажут: «Наконец-то, слава богу», — сообщил командир первого состава отряда «Кубань» Артур Бацев.

Голосование о вхождении республик в состав России продлится 5 дней и завершится 27 сентября. Референдумы пройдут не только на территории областей, но и в субъектах страны, в том числе на Кубани.

Читайте также: в Краснодарском крае определили порядок и адреса участков для голосования на референдумах.

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