Политолог Геннадий Подлесный поддержал решение президента о частичной мобилизации
Политика
21.09.2022 20:37
Политологи России поддержали решение Владимира Путина о частичной мобилизации.
Эксперты отмечают, что выступление главы государства посвящено не только защите жителей Донбасса, но и Российской Федерации в целом.
«Мы сейчас либо отстоим свою независимость, право называться Россией, право делать как государство то, что мы считаем нужным. Либо нас сомнут, тогда прав никаких не будет. Решение, принятое президентом, оно единственно правильное, и мы должны сейчас действовать по принципу «Все для фронта, все для победы», — сказал директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
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