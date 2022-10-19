Политолог Геннадий Подлесный: мы признали, что идет война России со всем блоком НАТО

Видео канала «Кубань 24»

Политолог Геннадий Подлесный прокомментировал недавнее решение главы государства о введении в Краснодарском крае среднего уровня реагирования.

«Это означает, что мы, наконец, признали то, что идет не просто ограниченная операция. Идет война. Война России со всем блоком НАТО. Этим указом были расширены права губернаторов, на территории которых введены различные режимы — повышенный, средний уровень. Это будут внутренние документы, которые получат губернаторы. Документы разъяснят, что будет в каждом случае. Потому что у нас весьма разные условия. Например, Крым и Севастополь — это одни условия, Краснодарский край — другие.

Мы, как обыватели, на себе это испытаем в меньшей степени. То есть не будет усиленных патрулей, у нас не будут останавливать на улице, не будут делать какие-то такие вещи, которые бы выходили за рамки привычной нам жизни», — сказал Геннадий Подлесный.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования.