Политолог Баранов: таких выборов не было за весь постсоветский период

Доктор политических наук, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления КубГУ, член краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами Андрей баранов прокомментировал ход голосования на выборах Президента РФ.

По словам эксперта, выборная кампания в Краснодарском крае развивалась успешно и первые итоги голосования впечатляют:

— На экране мониторов в крайизбиркоме мы видели данные по явке, которые были на Кубани на 15:00 и почти 80% жителей Краснодарского края, имеющие права голоса выразили своё мнение и сделали свой выбор. Мы таких выборов не имели ещё за весь постсоветский период, практически такой явки и такого подъема активности избирателей я не припомню. Конечно, надо будет ещё проверить, проанализировать. Но, первые данные пока такие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае завершилось голосование на выборах президента России.