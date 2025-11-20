Поликлинику на Россинского в Краснодаре планируют открыть до конца года

В Краснодарском крае продолжают строить больницы и поликлиники. Медучреждения возводят по краевой программе модернизации здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Готовность поликлиники на улице Россинского в Краснодаре составляет 100%. Объект 20 ноября осмотрел вице-губернатор Александр Руденко.

В поликлинике предусмотрены 14 кабинетов для врачей-специалистов, процедурный, прививочный и рентген-кабинеты.

Заместитель главы региона отметил, что проектная документация для сдачи объекта в эксплуатацию готова. Комплексный осмотр и работы по наладке оборудования планируют провести 24 ноября.

«Коллеги заверили, что сейчас отрабатывают замечания и устраняют недочеты, чтобы к концу года этот важный социальный объект был сдан в эксплуатацию. Попросил приложить все усилия, чтобы как можно быстрее все замечания были устранены и к Новому году для жителей был сделан подарок в виде хорошей, современной и технологичной поликлиники», — написал Александр Руденко в Telegram.

