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Поликлиника после капремонта по нацпроекту открылась в Славянске-на-Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poliklinika-posle-kapremonta-po-natsproektu-otkrylas-v-slavyanske-na-kubani
Поликлиника после капремонта по нацпроекту открылась в Славянске-на-Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ремонтные работы прошли в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 24 января.

В медучреждении создали комфортные условия для работы врачей и медсестер, а также для 30 тыс. пациентов. По словам губернатора, в этом году продолжится обновление медучреждений. Планируется капремонт поликлиник в Абинском, Гулькевичском и Павловском районах.

«Как отмечал президент России Владимир Владимирович Путин, многое еще предстоит сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи. Это одна из задач нацпроекта «Здравоохранение» и нашей региональной программы модернизации первичного звена», — написал Кондратьев в Telegram.

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