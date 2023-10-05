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Полигон в станице Полтавской продолжают тушить, распространения огня нет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poligon-v-stanitse-poltavskoj-prodolzhayut-tushit-rasprostraneniya-ognya-net
Полигон в станице Полтавской продолжают тушить, распространения огня нет
Фото t.me/krasnoarm_admin

Утром 5 октября прошло очередное заседание районной КЧС на Полтавском полигоне.

Сейчас распространения огня нет, тело полигона продолжают засыпать землей. За прошедшие сутки специалистам удалось значительно снизить задымление.

«На полигоне по-прежнему дежурят пожарные расчеты, подвоз земли осуществляют 16 самосвалов, земляные работы ведут три бульдозера и три экскаватора. Еще один экскаватор должен прибыть на полигон до обеда», — написал глава Красноармейского района Юрий Васин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роспотребнадзор исследовал 81 пробу воздуха около тлеющего полигона в Полтавской.

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