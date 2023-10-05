Полигон в станице Полтавской продолжают тушить, распространения огня нет

Утром 5 октября прошло очередное заседание районной КЧС на Полтавском полигоне.

Сейчас распространения огня нет, тело полигона продолжают засыпать землей. За прошедшие сутки специалистам удалось значительно снизить задымление.

«На полигоне по-прежнему дежурят пожарные расчеты, подвоз земли осуществляют 16 самосвалов, земляные работы ведут три бульдозера и три экскаватора. Еще один экскаватор должен прибыть на полигон до обеда», — написал глава Красноармейского района Юрий Васин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роспотребнадзор исследовал 81 пробу воздуха около тлеющего полигона в Полтавской.