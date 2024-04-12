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Полигон в Краснодаре рекультивируют до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poligon-v-krasnodare-rekultiviruyut-do-kontsa-goda
Полигон в Краснодаре рекультивируют до конца года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рекультивацию полигона проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

«На полигоне завершили укладку геомембраны, обустройство системы газоотведения и устройство ограждения. Сейчас проводятся работы по распределению плодородного слоя грунта. Общая готовность объекта — 90%», — сказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Следующий этап рекультивации займет полгода — за это время на площади около 15 га озеленят территорию: посадят многолетние травы, кустарники и деревья.

На Кубани полигоны твердых коммунальных отходов также ликвидируют в Горячем Ключе, Славянске-на-Кубани и в Кабардинке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: техническую рекультивацию полигона ТКО в Славянске-на-Кубани завершат к осени.

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