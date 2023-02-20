Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Полгода с пулей в артерии: подростка, случайно выстрелившего в школьницу на Кубани, поставили на профучет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/polgoda-s-pulej-v-arterii-podrostka-sluchajno-vystrelivshego-v-shkolnitsu-na-kubani-postavili-na-profuchet
Полгода с пулей в артерии: подростка, случайно выстрелившего в школьницу на Кубани, поставили на профучет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Краснодарского края провела проверку по факту травмирования 14-летней девочки в результате стрельбы из пневматического оружия в Тимашевском районе.

Установили, что в девочку выстрелил по неосторожности 17-летний подросток. Парень держал в руках пневматическую винтовку для спортивной и учебной стрельбы. В результате износа предохранительного устройства произошел выстрел, пуля попала в грудную клетку 13-летней девочки. Экспертиза установила, что пострадавшая получила проникающей в плевральную полость рану без повреждения внутренних органов.

По факту произошедшего в полиции района провели проверку. В сентябре 2022 года там вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях парня признаков преступления, предусмотренного статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, так как он не достиг возраста уголовной ответственности, сообщали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Учитывая тот факт, что подросток ранее каких-либо правонарушений не совершал, на профилактических учетах не состоял, по месту жительства и учебы характеризовался положительно, Тимашевский районный суд вынес постановление об отказе поместить его в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Подростка поставили на профилактический учет в полиции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в одной из кубанских станиц в июле 2022 года. Пулю девочка получила во время прогулки с друзьями. По предварительным данным, один из парней в компании взял на прогулку пневматическую винтовку. В какой-то момент он выстрелил и попал в девочку. Но она не придала этому значения и полгода проходила с пулей в шее.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
  5. Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях