Полгода с пулей в артерии: подростка, случайно выстрелившего в школьницу на Кубани, поставили на профучет
Прокуратура Краснодарского края провела проверку по факту травмирования 14-летней девочки в результате стрельбы из пневматического оружия в Тимашевском районе.
Установили, что в девочку выстрелил по неосторожности 17-летний подросток. Парень держал в руках пневматическую винтовку для спортивной и учебной стрельбы. В результате износа предохранительного устройства произошел выстрел, пуля попала в грудную клетку 13-летней девочки. Экспертиза установила, что пострадавшая получила проникающей в плевральную полость рану без повреждения внутренних органов.
По факту произошедшего в полиции района провели проверку. В сентябре 2022 года там вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях парня признаков преступления, предусмотренного статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, так как он не достиг возраста уголовной ответственности, сообщали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Учитывая тот факт, что подросток ранее каких-либо правонарушений не совершал, на профилактических учетах не состоял, по месту жительства и учебы характеризовался положительно, Тимашевский районный суд вынес постановление об отказе поместить его в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Подростка поставили на профилактический учет в полиции.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в одной из кубанских станиц в июле 2022 года. Пулю девочка получила во время прогулки с друзьями. По предварительным данным, один из парней в компании взял на прогулку пневматическую винтовку. В какой-то момент он выстрелил и попал в девочку. Но она не придала этому значения и полгода проходила с пулей в шее.
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