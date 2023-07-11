Полгода колонии получила девушка, которая ударила ногой полицейского в парке Краснодара

Приговор 11 июля вынес Ленинский районный суд Краснодара.

По данным следствия, 19 июля 2022 года девушка со своим другом была в Рождественском парке. К молодым людям подошли полицейские, так как они были в состоянии опьянения.

Полицейский попросил предъявить документы, однако получил отказ. Девушка отломала каблук на своей туфле, в этом месте образовались четыре металлических штыря, на которых каблук крепится. После этого девушка надела туфлю на ногу и ударила полицейского в бедро. Злоумышленницу задержали, медэкспертиза обнаружила в ее крови наркотик, содержащий прегабалин. За это ее оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Подсудимая вину не признала и отказалась давать показания. Суд назначил ей 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Девушку взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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