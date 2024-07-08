Полгода исправительных работ получила алиментщица из Белоглинского района

Жительница Белоглинского района долгое время пренебрегала своими обязанностями по алиментам на содержание 14-летней дочери, оставшейся жить с отцом.

В отношении 35-летней женщины было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы не раз встречались с безответственной матерью, но она продолжала игнорировать свои обязанности. Должницу привлекли к административной ответственности и назначили ей 100 часов обязательных работ. Женщина отработала их в МКУ «Белоглинское хозяйственное объединение», но долг по алиментам гасить не торопилась.

В итоге на нее завели уголовное дело. Суд приговорил безответственную мать к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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