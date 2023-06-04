Полезный, но очень калорийный: диетолог рассказала, какой фрукт может испортить фигуру

Авокадо — один из самых полезных фруктов. Он богат витаминами и минералами, однако его калорийность вполне сопоставима с половиной полноценного обеда.

О том, как есть авокадо без вреда для фигуры, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова. Она подчеркнула, что нельзя съедать за одни прием больше одного фрукта.

«Некоторые думают, что авокадо не может быть вредным для фигуры. Но тут важно знать, что это очень жирный продукт. То есть полезный, но жирный. Не надо надеяться, что три авокадо никак не отразятся на дневном калораже. В одной штуке может быть больше 300 килокалорий, что очень прилично, если учесть, что один прием пищи — это в среднем 500 килокалорий», — сказала диетолог.

По ее словам, в рационе должно быть много фруктов и овощей, однако стоит следить за тем, чтобы суточная калорийность еды не превышала потребности организма. Нефедова напомнила, что в сутки рекомендуется съедать пять порций овощей, фруктов и ягод.

«Это минимум, а лучше так вообще восемь-десять порций в день. Три порции фруктов и семь — овощей. Размер одной порции ягод — это горсть. Фрукт или овощ, например, помидор, размером с маленький женский кулак — это порция», — объяснила врач.

Кроме того, необходимо чередовать фрукты и овощи разных цветов. Диетолог объяснила это тем, что так можно получить разные фитовещества, сообщает радио Sputnik.

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