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Поквартирный обход проведут во всех домах у моря в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pokvartirnyj-obhod-provedut-vo-vseh-domah-u-morya-v-novorossijske
Поквартирный обход проведут во всех домах у моря в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Поквартирный обход многоквартирных домов, расположенных на первой береговой линии, в городе-герое проведут уже в ближайшее время.

Специалисты по ГО И ЧС и сотрудники МЧС расскажут жильцам о действиях, которые будет необходимо предпринять при длительном звучании сирен, предупреждающих об опасности.

Отмечается, что сирены в Новороссийске могут зазвучать в связи с напряженной геополитической обстановкой в мире и проведением специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: жителей Новороссийска предупредили о ежедневных громких учениях с 19 по 31 марта. До конца марта два раза в день — утром и вечером будут проводить тренировочные учения в акватории морского порта.

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