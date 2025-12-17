Покупательница квартиры в Сочи стала жертвой «схемы Долиной»

Елена Рябова из Сибири приобрела однушку в городе-курорте, однако продавец жилья не передала ей ключи и обратилась в суд.

В суде бывшая владелица квартиры стала утверждать, что попала под мошенническую схему. Сибирячка не смогла смириться с таким раскладом и приехала в Сочи.

Она вскрыла двери квартиры, владелицей которой является по документам. Там женщина обнаружила вещи бывшей хозяйки недвижимости, которая, как оказалось, не планировала съезжать.

«Она говорит, что денег у нее нет, все отдала мошенникам и продавала квартиру в бессознательном состоянии. Хочет сделать экспертизу, чтобы это доказать. Она работает медсестрой. Уверена, что такую бумажку она получит», — рассказала Елена Рябова.

Несмотря на это, женщина не падает духом. Заседание Верховного суда по делу Ларисы Долиной дало ей надежду на благоприятный исход.

«Это прецедент, который позволит и остальным покупателям таких спорных квартир получить именно квартиру, а не исполнительный лист или даже деньги. Потому что людям деньги не нужны. То есть в 99% случаев им нужна именно квартира, а не деньги», — отметила Елена Рябова.

Сейчас женщина ждет суда, который примет решение по ее квартире. Заседание состоится 27 января, сообщает «КП»-Кубань».

