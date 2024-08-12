Покорение высот с комфортом: в Краснодаре открыли современный батутный центр

Новый батутный комплекс открыли в Пашковском жилом массиве. На торжественном открытии присутствовали представители городской власти, спортсмены и общественники.

Площадь нового комплекса почти 2,5 тыс. кв. м. Его создавали по федеральным стандартам: высота стен, качество покрытия и оборудования. Центр оснащен всем необходимым: есть медкабинет, комфортные раздевалки, душевые, тренажерный зал.

«Сердце этого спорткомплекса — зал для прыжков на батуте. Высота потолка здесь около 10 метров. В зале есть четыре новых батутных комплекта — оборудование такого уровня позволяют подготовить будущих чемпионов мира», — говорит корреспондент «Кубань 24» Дарья Остапец.

Одним из чемпионов может стать Артемий Бондаренко. Ему 16 лет, и он уже многократный победитель первенства России и член сборной юношеской страны. На открытии комплекса юноша получил звание мастера спорта.

«Мне всегда мой тренер говорила, что надо быть на две головы выше. Если одну откусят, вторая осталась. Поэтому каждый день тренируемся и стремимся к новым вершинам», — делится мастер спорта по прыжкам на батуте Артемий Бондаренко

По словам спортсмена, его список достижений — заслуга не только его, но и тренера Юлии Дубко.

«С самого начала пути были вместе. Долго я перебарывала его непростой характер. Но он замечательный ребенок, очень трудолюбивый. Я думаю, в будущем он будет представлять нашу страну на международных соревнованиях», — отмечает тренер по прыжкам на батуте Юлия Дубко.

Преимущества центра оценили представители городской администрации, российские спортсмены и глава Краснодара.

«Ребятишки, в первую очередь мы делаем это для вас. Вы должны быть сильными, мощными, достигать высот. А вы, батутисты, как никто знаете, как достигать высот», — говорит мэр Краснодара Евгений Наумов.

В новом батутном центре будут заниматься опытные спортсмены и дети от 6 лет. В комплексе смогут тренироваться больше 200 человек.

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