Покинувший Россию актер Панин* объяснил, почему рад теракту на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года в 6:07 на автомобильной части со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли четыре человека, частично обрушились два пролета и загорелись семь топливный цистерн железнодорожного состава.

Звезда фильмов «Жмурки», «Звезда» и «Солдаты» — 46-летний Алексей Панин* (признан иностранным агентом) прошлой осенью порадовался теракту на Крымском мосту в своих социальных сетях. За это на него в России завели уголовное дело об оправдании терроризма. Актер объяснил, почему тогда порадовался взрыву на мосту в интервью одному из журналистов-иностранных агентов.

«Я действительно порадовался тому, что Украина ударила по Крымскому мосту. Потому что, по крайней мере странно, что по украинским мостам можно наносить удары, а по русским нельзя», — рассказал Панин*.

Актер эмигрировал в Испанию в 2020 году. В своих соцсетях и интервью Панин* активно выражает оппозиционные взгляды на текущую политическую ситуацию в России. В 2012 году актер баллотировался в Законодательное собрание Краснодарского края от партии ЛДПР. Большую известность в России Панин* получил, благодаря участию в многочисленных скандалах.

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