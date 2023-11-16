ФСБ в Краснодаре задержала мужчину, оправдывавшего теракт на Крымском мосту

Местный житель регулярно размещал в социальных сетях информацию, в которой оправдывал терроризм. Его незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В одном из постов он оправдывал теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину и доставили в отдел. На него завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет и штраф до 1 млн рублей.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года в 6:07 на автомобильной части со стороны Краснодарского края. На мосту взорвался грузовик. В результате теракта погибли четыре человека, частично обрушились два пролета и загорелись семь топливный цистерн железнодорожного состава.

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