Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России вырос на 16% за неделю
Общество
20.12.2022 13:04
Свиной грипп распространился в 86 регионах страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Тенденция к росту заболеваемости сохраняется, за неделю показатель вырос на 15,8%.
Преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Самый распространенный — А(H1N1)2009 (свиной грипп). Среди вирусов, не относящихся к гриппу, распространены РСС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы.
В регионах проводят комплекс профилактических мероприятий, ситуация находится под контролем ведомства, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в России за неделю гриппом и ОРВИ заразились около 1,5 млн человек.
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