Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России вырос на 16% за неделю

Свиной грипп распространился в 86 регионах страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Тенденция к росту заболеваемости сохраняется, за неделю показатель вырос на 15,8%.

Преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Самый распространенный — А(H1N1)2009 (свиной грипп). Среди вирусов, не относящихся к гриппу, распространены РСС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы.

В регионах проводят комплекс профилактических мероприятий, ситуация находится под контролем ведомства, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в России за неделю гриппом и ОРВИ заразились около 1,5 млн человек.