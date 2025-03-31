Показ спектакля «Гранатовый браслет» прошел в Краснодаре
В Театре современного искусства за 1,5 часа актеры смогли погрузить зрителя в эпоху XX века через танцы и музыку.
Пластические движения, живая музыка и классическое произведение — все вместе объединил спектакль по произведению Александра Куприна.
«Поскольку мы рассматриваем этот спектакль как притчу — как миф о любви, хотелось бы, чтобы зритель открыл для себя частичку этой высокой любви», — отметила актриса Екатерина Дар.
Важную роль в спектакле «Гранатовый браслет» играли костюмы. Художник-модельер Диана Шинкаренко потратила около 200 часов на их создание. Зарисовка эскизов, снятие мерки, сочетание тканей с цветовой гаммой спектакля и больше 60 костюмов готовы.
«Костюм не должен никак сковывать движения, должно артисту быть удобно, все открытые вещи должны быть закрыты, например, если у нас есть костюм с открытой спиной, то там предусмотрены специальные прозрачные полоски», — сказала художник-модельер театрального костюма первой категории Диана Шинкаренко.
Подготовка к спектаклю длилась около месяца. Актеры изучали психологию героев.
«Мы пробовали разные актерские методики. Я делаю по-своему, задаю себе вопрос про персонажа, например, что бы он сделал, если бы был бедный, затем отвечаю в лице персонажа, чтобы войти в эту психологию», — поделился актер Стефан де Дюрфор.
В главных ролях — приглашенные из Москвы артисты. Зрителей поразила игра всей труппы, которая сумела передать на сцене символизм спектакля.
— Не ожидала, что будут такие эмоции, очень мне нравится, артисты невероятные.
— Мне очень нравятся спецэффекты, которые используются, концепция, это что-то новое для нашего города.
«Гранатовый браслет» — это вторая постановка Театра современного искусства. Он уже начинает подготовку к новой премьере, которую планируют представить ближе к лету.
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