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Поисковики нашли на окраине Темрюка останки 23 мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poiskoviki-nashli-na-okraine-temryuka-ostanki-23-mirnyh-zhitelej-pogibshih-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny
Поисковики нашли на окраине Темрюка останки 23 мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны
Фото t.me/kubanpoisk

Поисково-эксгумационные работы в Темрюкском районе поисковики провели 10–12 июня в рамках проекта «Без срока давности».

В раскопках на западной окраине Темрюка приняли участие 50 поисковиков, которые представляют 5 поисковых отрядов края.

«Захоронение появилось в период Великой Отечественной войны, когда Таманский полуостров больше года находился в оккупации. Здесь находятся останки мирных жителей, в основном стариков, женщин и детей. За три дня работы поисковики подняли останки 23 человек», — сообщает пресс-служба ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Всего с 2008 года на этой территории поисковики края эксгумировали останки 292 мирных жителей.

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