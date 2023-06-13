Поисковики нашли на окраине Темрюка останки 23 мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны

Поисково-эксгумационные работы в Темрюкском районе поисковики провели 10–12 июня в рамках проекта «Без срока давности».

В раскопках на западной окраине Темрюка приняли участие 50 поисковиков, которые представляют 5 поисковых отрядов края.

«Захоронение появилось в период Великой Отечественной войны, когда Таманский полуостров больше года находился в оккупации. Здесь находятся останки мирных жителей, в основном стариков, женщин и детей. За три дня работы поисковики подняли останки 23 человек», — сообщает пресс-служба ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Всего с 2008 года на этой территории поисковики края эксгумировали останки 292 мирных жителей.

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