Останки трех красноармейцев нашли жители Новороссийска в огороде

Местные жители копали яму на даче в районе села Васильевка. Они увидели останки костей, несколько гранат и патроны.

Сотрудники полиции и поисковики прибыли на место и углубили яму. Там они нашли останки 3 красноармейцев, 280 патронов, 5 запалов и 4 гранаты РОГ-43.

Гранаты РОГ-43, которые изготавливались на военных предприятиях Кавказа, были приняты на вооружение в 1943 году. Поэтому поисковики сделали вывод, что найденные бойцы в сентябре 1943 года погибли при освобождении села Васильевка.

Все найденные припасы обезвредят, а останки красноармейцев торжественно перезахоронят в сентябре, сообщает Новороссийский центр поисковых работ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в горах под Новороссийском поисковики нашли останки советского солдата.