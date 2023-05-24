Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Останки трех красноармейцев нашли жители Новороссийска в огороде

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostanki-treh-krasnoarmejtsev-nashli-zhiteli-novorossijska-v-ogorode
Останки трех красноармейцев нашли жители Новороссийска в огороде
Фото Новороссийского центра поисковых работ

Местные жители копали яму на даче в районе села Васильевка. Они увидели останки костей, несколько гранат и патроны.

Сотрудники полиции и поисковики прибыли на место и углубили яму. Там они нашли останки 3 красноармейцев, 280 патронов, 5 запалов и 4 гранаты РОГ-43.

Гранаты РОГ-43, которые изготавливались на военных предприятиях Кавказа, были приняты на вооружение в 1943 году. Поэтому поисковики сделали вывод, что найденные бойцы в сентябре 1943 года погибли при освобождении села Васильевка.

Все найденные припасы обезвредят, а останки красноармейцев торжественно перезахоронят в сентябре, сообщает Новороссийский центр поисковых работ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в горах под Новороссийском поисковики нашли останки советского солдата.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 мая
7 правил для идеального селфи
7 правил для идеального селфи
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
Сыроедение: принципы питания, польза и вред
Сыроедение: принципы питания, польза и вред
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях