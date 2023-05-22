Поисковики нашли останки советского солдата в горах под Новороссийском

Останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, удалось найти 20 мая во время поисковой операции на хребте Долгом на границе Новороссийска и Крымского района на высоте 503 м. Ранее на этом же месте нашли останки другого советского солдата — Степана Усачева.

Вместе с останками бойца у корней дерева обнаружили капсулу смертного медальона, заполненную карандашом. В ней было написано: Дмитрий Александрович Беседин, воинское звание: рядовой, год рождения: 1910. Краснодарский края, Кропоткинский район, сельсовет Дмитриевский.

В архивах Минобороны РФ удалось найти информацию, что Дмитрий Беседин был призван на фронт в сентябре 1941 года в звании красноармейца. Он пропал без вести в апреле 1943 года.

Известно, что жена погибшего Беседина в 1946 году жила в поселке Хуторок, который сейчас является частью Новокубанска. Земляков бойца просят помочь в поиске его родственников, сообщает Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

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