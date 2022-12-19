Похудеть, не вставая со стула: врач рассказал, поможет ли тренировка всего одной мышцы

По данным исследования ученых Хьюстонского университета (США), тренировка камбаловидной мышцы поможет офисным работникам сжигать жиры, не вставая со стула. По их мнению, достаточно просто поднимать и опускать пятки, якобы мышцы голени будут работать, метаболизм — ускоряться, а вес — снижаться.

Спортивный врач Илья Мелехин не согласен с такими выводами. По его словам, они рассчитаны исключительно на лентяев, и если бы разогнать метаболизм было так просто, фитнес бы не был нужен.

«Это рассчитано на людей, которые не хотят ничего делать, не хотят заниматься физкультурой, а просто немножко одну мышцу поупражнять, и все у них будет хорошо. Не бывает так. Тогда для чего соблюдение диеты, тренировочные нагрузки, для чего фитнес? Таких сенсационных исследований каждый год по разным темам огромное количество, но они потом ни во что не превращаются. Если человек хочет себя обмануть, мол, я понапрягаю эту мышцу, а потом съем два торта, и у меня все будет хорошо, — ну, пусть себя обманывает», — сказал Мелехин.

Единственным эффективным способом похудеть по-прежнему остаются физнагрузки и диета. Эксперт рекомендует дробное питание, подсчет калорий и больше физической активности.

«Работать надо. У основной массы офисных сотрудников огромный недостаток физической активности», — цитирует слова врача радио Sputnik.

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