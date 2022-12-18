Нутрициолог назвала слой жира, избавиться от которого легче всего

Жировая ткань в организме человека образуется в определенных местах. От того, где она находится, будет зависеть время, необходимое для нормализации веса.

О том, какую жировую ткань легче всего сбросить, рассказала нутрициолог Ольга Панова. По ее словам, в организме жировая ткань в организме делится на три слоя.

«Есть поверхностный слой, это буквально под кожей. У всех есть это слой жира, вопрос в том, какое количество. Каждый человек может его измерить, захватив двумя пальцами, как бы ущипнув себя в любом месте. От этого слоя избавиться достаточно просто, он легко уходит», — сказал медик.

Второй жировой слой находится под мышцами. Это характерно для людей, которые не регулярно занимаются спортом, и при этом любят плотно поесть. При попытках снизить вес этот слой жировой ткани достаточно трудно поддается корректировке.

Третий слой жира находится внутри брюшной полости. Его сложно отследить, если нет специальных весов. Этот слой жира сложнее всего сбросить.

«Например, у мужчины может быть большой живот, но при этом, если его прищипнуть, там может быть всего два сантиметра подкожного жира. Остальное — это и есть внутренний слой жира, который достаточно тяжело уходит», — сказала Ольга Панова.

Она также рассказала, чем женское ожирение отличается от мужского. По словам специалиста, у мужчин чаще всего полнеет верхняя часть туловища — плечи, грудь, живот. У женщин жир растет в области талии и в области бедер.

«Если вы как «яблочко», то жировые отложения уходят быстрее, но они же быстрее и набираются. Если у вас женский тип, то легко худеют щеки и грудь, сложно и долго — бедра и талия», — цитирует Ольгу Панову Радио Sputnik.

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