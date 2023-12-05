Похожий на чупакабру труп животного нашли в горах под Новороссийском

Необычную находку сделали на Маркотхском хребте. В соцсетях начали распространять фотографию трупа животного, не похожего ни на один из видов местной фауны.

Судя по снимку, длина умершего животного составляла около 50 см. У него были острые клыки и короткие передние конечности. Местные жители начали гадать, кого же нашли на Маркотхе. Некоторые предположили, что это таинственная чупакабра.

После поднявшегося резонанса на место выехали зоологи и охотовед. Оказалось, что Маркотхском хребте нашли полуразложившийся труп куницы, пишет «Наша Газета Новороссийск».

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