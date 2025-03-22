Похожий на боевой снаряд предмет нашли во время субботника в Геленджике

О находке пресс-служба администрации города-курорта сообщила 22 марта в социальных сетях.

Подозрительный предмет, похожий на снаряд, обнаружили во время субботника в районе 3-го километра в Геленджике.

На место вызвали саперов, говорится в сообщении пресс-службы администрации города в Telegram.

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О находке местный житель сообщил в правоохранительные органы. На место прибыли Сотрудники ОМОН «Пластун» ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Росгвардейцы осмотрели находку и выяснили, что это 300-мм реактивный снаряд весом 92 кг для бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили с соблюдением мер безопасности.

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