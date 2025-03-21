На Кубани тракторист достал из земли 92-килограммовый снаряд для «Катюши»

Лежавший под слоем земли металлический предмет длиной больше 1 метра нашел тракторист при вспашке поля в селе Молдаванском.

О находке местный житель сообщил в правоохранительные органы. На место прибыли Сотрудники ОМОН «Пластун» ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Росгвардейцы осмотрели находку и выяснили, что это 300-мм реактивный снаряд весом 92 кг для бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».

Боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: снаряд времен войны откопал экскаваторщик в песчаном карьере в Крымском районе. В ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что при земляных работах в одном из песчаных карьеров обнаружили предмет, похожий на боеприпас. На место прибыла группа разминирования ОМОН «Пластун». Выяснилось, что ржавый предмет поднял на поверхность экскаватором один из рабочих. Взрывотехники осмотрели боеприпас и установили, что это артиллерийский снаряд калибра 152 мм периода Великой Отечественной войны.

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