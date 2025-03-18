Снаряд времен войны откопал экскаваторщик в песчаном карьере в Крымском районе

В ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что при земляных работах в одном из песчаных карьеров обнаружили предмет, похожий на боеприпас.

На место прибыла группа разминирования ОМОН «Пластун». Выяснилось, что ржавый предмет поднял на поверхность экскаватором один из рабочих. Взрывотехники осмотрели боеприпас и установили, что это артиллерийский снаряд калибра 152 мм периода Великой Отечественной войны.

Боеприпас уничтожили в том же карьере с соблюдением всех мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края в Telegram.

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Артиллерийский снаряд нашли на берегу реки в Геленджике. Опасную находку обнаружили жители хутора Широкая Щель в русле реки Шебс. Саперы осмотрели опасную находку и установили, что это 105-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

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