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Похороны убитого в Краснодарском крае аниматора Кирилла Чубко пройдут 5 мая

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pohorony-ubitogo-v-krasnodarskom-krae-animatora-kirilla-chubko-projdut-5-maya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщила его жена — Дарья, обратившись 3 мая к подписчикам в соцсетях.

Она поблагодарила всех за помощь в поисках ее мужа и рассказала, что похороны Кирилла Чубко состоятся 5 мая.

Известно, что 37-летний Кирилл Чубко и его 19-летняя коллега — Татьяна Мостыко вечером 28 апреля возвращались в Усть-Лабинск. По дороге домой они остановились из-за пробитого колеса. В этот момент их заметили трое бандитов, которые решили их ограбить и убить.

Преступники напали на аниматоров, забрали деньги, банковские карты. После этого злоумышленники в нескольких банкоматах сняли с карт более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Чтобы скрыть следы убийства, бандиты спрятали тела и сожгли машину погибшего аниматора.

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