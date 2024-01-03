Похороны погибшего на СВО гранатометчика пройдут 5 января в Туапсе

При выполнении боевой задачи 17 декабря 2023 года геройски погиб уроженец Туапсе Алексей Горский.

Рядовой служил гранатометчиком мотострелкового взвода мотострелковой роты, погиб в результате работы вражеского БПЛА.

«Похороны Алексея Горского с воинскими почестями пройдут 5 января. Церемония прощания состоится в этот же день в храме Святителя Алексия на улице Полетаева с 11:00 до 12:00. Глава Туапсе Артем Береснев, председатель Совета Туапсе Владимир Стародубцев, администрация и депутатский корпус выражают глубокие искренние соболезнования маме Алексея Викторовича, Валентине Юнусовне, всей его семье, близким и родным людям», — сообщили в пресс-службе мэрии.

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